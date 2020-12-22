Cyberpunk 2077 признали дефектной игрой

Cамая амбициозная игра CD Projekt RED до сих пор представляла собой не что иное, как полную катастрофу — даже Sony возвращает деньги геймерам, а саму игру удалили из магазина цифровых продуктов PlayStation Store. Неудивительно, что некоторые розничные продавцы следуют их примеру, но официальное письмо крупнейшей сети GameStop выглядит почти как вишенка на торте — в магазине указывают, что продукт считается дефектным, так что его можно вернуть и получить деньги в любой момент, даже если какие-то требования не соблюдены. Нужно понимать, что это крупнейшая торговая сеть в США, которая занимается продажей физических копий игр и имеет невероятный по современным меркам оборот. Такое заявление можно вполне считать последним гвоздем в крышку

гроба релиза.