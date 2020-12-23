Cyberpunk 2077 продана в количестве 13 миллионов копий

Издатель CD Projekt Red предоставил новую информацию о продажах игры Cyberpunk 2077. Основываясь на отчетах из цифровых площадок, на 20 декабря игра была продана в количестве 13 миллионов копий. 8 миллионов копий были проданы еще до официального запуска игры. Это учитываются все игровые платформы, PC, Xbox One и PS4.

Да, запуск Cyberpunk 2077 удался, но количество выявленных ошибок, сбоев и неоптимизированные консольные версии разочаровали игроков. Sony, Microsoft и сам издатель CD Projekt Red уже предложили беспрепятственный возврат денег за Cyberpunk 2077. Интересно было бы узнать количество запросов на возврат, но это не должно сказаться на продажах, игра будет продаться и в дальнейшем.
Комментарии и отзывы Cyberpunk 2077
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