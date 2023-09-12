Cyberpunk 2077 вскоре будет больше нагружать процессор

Разработчик отмечает, что игра была обновлена для поддержки 8 ядер и 16 потоков, поэтому больше нет необходимости в модах для достижения полной загрузки процессора. Ранее моддеры Cyberpunk 2077 выпустили неофициальное исправление SMT для решения проблемы низкой производительности процессоров AMD и Intel — игра по умолчанию не способна загружать все ядра и потоки, но с модом это слегка улучшали. Теперь же игра будет работать со всеми ядрами системы без каких-либо проблем. Однако это также приводит к повышению температуры и увеличению энергопотребления — геймеры, которые играют на мощных компьютерах, получат возможность играть с большей частотой кадров, вот только их чипы на деле будут нагреваться гораздо больше обычного.