Cyberpunk 2077 вскоре будет больше нагружать процессор

В ближайшее время видеоигру Cyberpunk 2077 ожидают внушительные изменения вместе с обновлением 2.0 и расширением Phantom Liberty, но, похоже, эти изменения существенно повысят требования к процессору игровой системы. Ведущий разработчик из компании CD Projekt Red заявил в своих социальных сетях, что в связи с выходом обновления 2.0 и расширения Phantom Liberty игрокам на ПК следует проверить, хорошо ли охлаждаются их процессоры, поскольку грядущие обновления будут очень требовательными именно к мощности процессора. Разработчик утверждает, что на 8-ядерном чипе загрузка процессора может достигать 90%, так что он советует проверить стабильность работы процессора в популярных бенчмарках вроде Cinebench.

Разработчик отмечает, что игра была обновлена для поддержки 8 ядер и 16 потоков, поэтому больше нет необходимости в модах для достижения полной загрузки процессора. Ранее моддеры Cyberpunk 2077 выпустили неофициальное исправление SMT для решения проблемы низкой производительности процессоров AMD и Intel — игра по умолчанию не способна загружать все ядра и потоки, но с модом это слегка улучшали. Теперь же игра будет работать со всеми ядрами системы без каких-либо проблем. Однако это также приводит к повышению температуры и увеличению энергопотребления — геймеры, которые играют на мощных компьютерах, получат возможность играть с большей частотой кадров, вот только их чипы на деле будут нагреваться гораздо больше обычного.
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