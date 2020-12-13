Cyberpunk 2077 заработал 480 миллионов долларов на предварительных заказах

По предварительным заказам по всему миру было продано более 8 миллионов копий. Эти копии были проданы примерно за 60 долларов США, что в сумме принесло всего 500 миллионов долларов США еще до запуска игры.

После запуска 10 декабря Cyberpunk 2077 возглавила чарты продаж, а также стабильно является самой просматриваемой видеоигрой в популярном сервисе потоковой передачи игр Twitch. Cyberpunk 2077 также в настоящее время является одной из самых популярных игр со статистикой Steam, показывающей более миллиона одновременных игроков на пике.

Игра представляет собой ролевую игру с открытым миром, действие которой разворачивается в мире в стиле киберпанк в 2077 году. В ней даже есть известный голливудский актер Киану Ривз, играющий одного из главных персонажей.