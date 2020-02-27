DICE добавит в Star Wars Battlefront 2 семь новых карт

Разработчики DICE рассказали больше подробностей о новом дополнении для Star Wars: Battlefront 2 под названием Age of Rebellion.

Новое дополнение выйдет 27 февраля 2020 года. Разработчики посвятили Age of Rebellion кооперативной части Battlefront 2.Вместе с новыми локациями в игру заглянут и эвоки. Эвок Охотник получит лук в качестве оружия, который не выдает присутствие бойца на мини-карте во время стрельбы.

Отряд Империи пополнит ISB Agent, вооруженный двумя бластерами RK-3. Боец наиболее эффективен на средней и ближней дистанции. В Battlefront 2 также завезут новое оружие: винтовка E-11D, пистолет DL-18, бластер T-21 и винтовка Cycler Rifle.

DICE также решили порадовать поклонников режима Heroes Vs. Villains, добавив MC85 Star Cruiser и Resurgent-Class Star Destroyer в список доступных карт.