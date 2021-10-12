DICE планирует рассказать о новом режиме Hazard Zone в Battlefield 2042

В этот четверг DICE планирует рассказать о новом режиме Hazard Zone в Battlefield 2042. Премьера запланирована на 16:00, это будет первый официальный взгляд на то, что описывается как «совершенно новый многопользовательский опыт с высокими ставками».

Он будет сопровождать обычный набор режимов Battlefield и Battlefield Portal при запуске 19 ноября 2021 года. Согласно данным, полученным в августе, этот режим будет во многом похож на игру для ПК « Побег из Таркова», в которой отрядам будет поручено выполнять задачи на уже существующих картах, при этом отражая атаки ИИ и других реальных игроков. Orbital, единственная карта, которая была частью недавнего открытого бета-тестирования игры, предположительно имеет встроенную поддержку Hazard Zone. Если вы умрете во время матча, то вы потеряете все.
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