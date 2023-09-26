DJI представила дрон Mini 4 Pro

Вчера компания DJI официально представила миру свой новый компактный дрон Mini 4 Pro, который обладает крайне интересными особенностями. Например, здесь установлена основная камера с датчиком на 1/1,3-дюйма, разрешением 48 мегапикселей, диафрагмой f/1.7 с углом обзора 82 градусов и аккумуляторная батарея, которая предоставляет почти 40 минут автономного полёта. Это уже само по себе хорошо, потому что данного времени будет предостаточно для большинства пользователей, плюс теперь к этому перечню преимуществ добавляется передовая система обнаружения препятствий, которая работает вокруг всего корпуса устройства. Это первый дрон компании с поддержкой этой технологии и, вероятно, в будущем функция будет реализована и в других продуктах бренда.

Ещё дрон предоставляет съёмку видео в разрешении 4K при 100 кадрах в секунду (и 1080p при 200 кадрах в секунду), а система передачи видео Ocusync 4 позволяет передавать контент на расстояние в 20 километров. Устройство очень интересное, но, вероятно, оно предназначено для тех пользователей, которые хотят попробовать нечто более или менее доступное. Дело в том, что у данного дрона явно ниже скорость, чем у моделей Air, при этом третье поколение стоит дешевле и при этом почти не уступает новинке в плане качества записи видео. Соответственно, это устройство для тех, кто хочет работать с максимальным комфортом, но не на уровне профессионала. Интересно, когда система круговой защиты появится и в новых моделях.