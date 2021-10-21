DJI представила камеру Ronin 4D для профессионалов

DJI представила новую кинокамеру, которая поставляется со встроенным стабилизатором, поддержкой LiDAR и даже может снимать с разрешением до 8K. Датчик дальномера LiDAR будет стремиться сделать фокус камеры «четче, быстрее и надежнее» даже во время ночных сцен. Новая кинокамера называется Ronin 4D, а её целевая аудитория — в первую очередь профессионалы. Кроме того, новинка Ronin 4D оснащена камерой под названием Zenmuse X9, которая имеет сменные крепления для объективов брендов DL и Leica M-систем, а также включает в себя целых девять встроенных фильтров нейтральной плотности для управления выдержкой на солнце. Модель с поддержкой 6K позволяет захватывать видео в разрешении 6K со скоростью 60 кадров в секунду и 4K со скоростью 120 кадров в секунду. С другой стороны, модель 8K способна воспроизводить 75 кадров в секунду при максимальном разрешении 8K.

Примечательно, что камера также может снимать в форматах RAW, 422HQ или даже H.264, если пользователи пытаются сохранить минимальные размеры файлов. По заявлению компании, вариант Ronin 4D с разрешением 6K будет доступен в декабре, а версия с разрешением 8K будет запущена «позже». Покупая Ronin 4D, пользователь также получает кучу других аксессуаров, в том числе беспроводную систему мониторинга и мотор фокусировки, который также позволяет пользователям адаптировать линзы с ручной фокусировкой для использования системы LiDAR. Версия 6K стоит 7199 долларов США, а версия 8K будет выпущена за 11 499 долларов США.