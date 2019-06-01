Darksiders 4 уже разрабатывается и покажется геймерам на E3 2019

Если вы фанат вселенной Darksiders, то вам точно нельзя пропускать предстоящую E3 2019.

На официальной странице мероприятия появилось сообщение об анонсе новой игры из серии Darksiders, который состоится уже 13 июня. Организаторы не рассказали деталей о новом проекте Airship Syndicate, но отметили, что франшиза сменила вектор развития, и фанатов ждет нечто «свежее». На разработку нового проекта намекает и официальный аккаунт Airship Syndicate в Twitter, который сменил баннер страницы, добавив часть постера из другого проекта. Darksiders 3 собрала положительные отзывы от игроков, а вот пресса отругала проект за устаревший дизайн. Похоже, что разработчики прислушались и решили освежить серию. В анонсе не сказано, кто станет главным героем в новой части серии, но из четверки всадников вселенной без сольной игры остался только Раздор.