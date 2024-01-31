Death Stranding: Director’s Cut вышла на iPhone и iPad

Отличные новости для геймеров, которые предпочитают мобильные платформы и не бояться играть в сложные проекты на своих планшетах или смартфонах. Дело в том, что видеоигра Death Stranding: Director’s Cut, видеоигра от гениального Хидео Кодзимы о курьере, которому поручено доставить драгоценные посылки в заброшенном постапокалиптическом мире, сегодня вышла на мобильной платформе. Правда, поиграть можно только тем, кто владеет техникой компании Apple, потому что на Android новинка не вышла (как минимум пока что). Эта довольно странная и очень красивая игра была доступна на PlayStation и ПК на протяжении нескольких лет, но теперь, начиная с сегодняшнего дня, она также доступна для устройств с процессорами Apple Silicon — iPhone, iPad и Mac.

Версия Director’s Cut была анонсирована для устройств Apple на конференции WWDC 2023 и была продемонстрирована на iPhone 15 Pro во время запуска смартфона в сентябре, так что на самом деле это не такой уж большой сюрприз, потому что компания делала на релизе огромный акцент. Правда, стоит отметить, что запустить игру можно только на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, iPad с процессором M1 или более новых моделях процессоров, а также на Mac с процессорами Apple M-серии. Death Stranding Director’s Cut в настоящее время доступна в App Store по акционной цене в 20 долларов вместо 40 долларов. Это отличное предложение, поскольку это универсальная покупка, позволяющая загружать игру на iOS, iPadOS и macOS, и она даже поддерживает синхронизацию прогресса между устройствами.
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