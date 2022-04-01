Death Stranding Directors Cut теперь доступна на ПК

Геймеры, терпеливо ожидающие выхода Death Stranding Directors Cut на ПК, будут рады узнать, что теперь она доступна в Steam и магазине Epic Games. Предоставление «Окончательной режиссерской версии». Версия для ПК включает в себя более высокую частоту кадров, фоторежим и поддержку сверхширокого монитора, а также весь перекрестный контент из серии HALF-LIFE от Valve Corporation и Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red. Игроки также могут общаться с другими людьми по всему миру с помощью Social Strand.
Копия игры также будет дополнительно включать:
- Цифровую книгу The Art of DEATH STRANDING
- Нашивки для рюкзака
- Костюм группы специальной доставки Bridges
- Кастомизация капсулы BB
- Power Gloves
- Команда специальной доставки Bridges Костюм
- Кастомизация BB
- Силовые перчатки