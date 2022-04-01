Death Stranding Directors Cut теперь доступна на ПК

Геймеры, терпеливо ожидающие выхода Death Stranding Directors Cut на ПК, будут рады узнать, что теперь она доступна в Steam и магазине Epic Games. Предоставление «Окончательной режиссерской версии». Версия для ПК включает в себя более высокую частоту кадров, фоторежим и поддержку сверхширокого монитора, а также весь перекрестный контент из серии HALF-LIFE от Valve Corporation и Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red. Игроки также могут общаться с другими людьми по всему миру с помощью Social Strand.

Цифровую книгу The Art of DEATH STRANDING

Нашивки для рюкзака

Костюм группы специальной доставки Bridges

Кастомизация капсулы BB

Power Gloves

Команда специальной доставки Bridges Костюм

Кастомизация BB

Силовые перчатки

Копия игры также будет дополнительно включать: