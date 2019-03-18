Deck of Ashes готовится к релизу

Недавно студия AYGames официально представила новое видео о врагах, которые встретятся геймерам в коллекционной карточной игре Deck of Ashes. Проект позволит окунуться в удивительный виртуальный мир карточной ролевой игры, которая совсем скоро, 11 апреля, выйдет в ранний доступ на платформе Steam. Авторы проекта подготовили для фанатов весьма жуткое, кишащее разнообразными монстрами место, где вам нужно будет сражаться со злом. Абсолютно у каждого противника в игре есть сильные и слабые стороны, чтобы вы могли придумать свою хитрую стратегию и победить оппонента умом и находчивостью. Хотя, определённых врагов лучше не трогать, пока не получите достаточно продвинутую экипировку. Думаю, фанатам данного жанра новая игра точно понравится.