Deck of Ashes готовится к релизу

2019-03-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Deck of Ashes; [57]
Недавно студия AYGames официально представила новое видео о врагах, которые встретятся геймерам в коллекционной карточной игре Deck of Ashes. Проект позволит окунуться в удивительный виртуальный мир карточной ролевой игры, которая совсем скоро, 11 апреля, выйдет в ранний доступ на платформе Steam. Авторы проекта подготовили для фанатов весьма жуткое, кишащее разнообразными монстрами место, где вам нужно будет сражаться со злом. Абсолютно у каждого противника в игре есть сильные и слабые стороны, чтобы вы могли придумать свою хитрую стратегию и победить оппонента умом и находчивостью. Хотя, определённых врагов лучше не трогать, пока не получите достаточно продвинутую экипировку. Думаю, фанатам данного жанра новая игра точно понравится.


Комментарии:
Как увеличить срок службы кровли? ...
Как увеличить срок службы кровли? Согласитесь, от качества кровли в любом здании зависит комфортное проживание. Ведь никому не понравится, ...
Главная распродажа весны на Umkamall, с...
Главная распродажа весны на Umkamall, сТорговая площадка Umkamall не перестает шокировать своими низкими ценами. С сегодняшнего дня начал...
HOMTOM HT70 выглядит очень круто...
HOMTOM HT70 выглядит очень крутоВ последнее время пользователи стали довольно активно покупать защищенные смартфоны, так как это отличная...
Клининговые услуги на высоте - качествен...
Клининговые услуги на высоте - качественСогласитесь, частоту необходимо соблюдать не только внутри зданий, но и снаружи. Однако, когда речь заход...
XIAOMI выпустила реверсивную отвертку Wi...
XIAOMI выпустила реверсивную отвертку WiXiaomi представила реверсивную отвёртку Mijia Wiha 8-in-1 Ratcheting Screwdriver, которая позволяет работ...
Ремонтируем ПК и ноутбуки...
Ремонтируем ПК и ноутбукиТехнологии развиваются и разбираться в электронике, тем более в компьютерах, становится все сложнее. Одна...
Смотрим фильмы с комфортом...
Смотрим фильмы с комфортомС развитием интернета необходимость в загрузке фильмов просто пропала — зачем тратить на это время и мест...
Samsung планирует новое мероприятие на 1...
Samsung планирует новое мероприятие на 1Компания Samsung планирует выпустить больше высококлассных устройств в первую половину этого года. Официа...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор карты памяти Toshiba M203 microSDXC 64Gb (THN-M203K0640E4) Обзор карты памяти Toshiba M203 microSDXC 64Gb (THN-M203K0640E4)
Обзор Defender sTarx GM-390L. Доступная игровая мышь Обзор Defender sTarx GM-390L. Доступная игровая мышь
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A30 32GB. Бюджетный смартфон, который смогОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A30 32GB. Бюджетный смартфон, который смог
Обзор HARPER HB-523. Беспроводные стереонаушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-523. Беспроводные стереонаушники с Bluetooth 5.0
Обзор Fly Power Plus 5000. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор Fly Power Plus 5000. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Предварительный обзор ZTE Blade V10. Шик...
Предварительный обзор ZTE Blade V10. ШикСейчас многие китайские компании поняли, что соревноваться на рынке флагманов у них не получается, так ка...
Обзор ZAMB! Endless Extermination. Макси...
Обзор ZAMB! Endless Extermination. МаксиДовольно редко игры от независимых разработчиков могут реально принести удовольствие. Чаще всего разработ...
Предварительный обзор Zotac GeForce GTX ...
Предварительный обзор Zotac GeForce GTX Недавно компания NVIDIA анонсировала релиз своей новой видеокарты GeForce GTX 1660, а сегодня компания Zo...
Предварительный обзор Lenovo Tab V7. Ком...
Предварительный обзор Lenovo Tab V7. КомСегодня мы поговорим о новом планшете Lenovo Tab V7, который недавно представила компания. Устройство инт...
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMB...
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMBВ последнее время многие потенциальные покупатели стали смотреть в сторону 4К-мониторов, которые могут не...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналином...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналиномДовольно редко разработчики мобильных игр придумывают какие-то уникальные механики, которые могут увлечь ...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Компания ASUS официально представила новый монитор, который создан специально для геймеров и может удовле...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра ...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра Авторам игровых мобильных проектов приходится постоянно балансировать между сложным геймплеем, понятным у...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. Новы...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. НовыКомпания LG представила свой новый монитор, который имеет вытянутую форму и загнутую матрицу. Новинка пре...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попытка...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попыткаСоздавать мобильные шутеры — весьма спорная затея, ведь пользователи не очень хотят страдать от управлени...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший в...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший вМы привыкли к тому, что зеркальные фотоаппараты являются громоздкими, но лучшими в своем деле. Теперь при...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сы...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сыХорошие мобильные игры выходят очень редко, так как разработчикам намного проще создать простенькую игру ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor