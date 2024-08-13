Delta Force: Hawk Ops набрала миллион фанатов ещё до релиза

Мультиплеерный шутер Delta Force: Hawk Ops, который на просторах интернета уже прозвали «Клоном Таркова», достиг важного рубежа в своём развитии, собрав миллион пользователей, которые пожелали купить или загрузить эту игру в Steam на момент релиза (проект добавили в список желаемого). При этом стоит отметить, что на данный момент проходит закрытое альфа-тестирование, в котором могут принять участие только те игроки, которые попали заявку и попали на тест посредством выбора со стороны разработчиков. Это значит, что многие игроки даже не пробовали проект, но уже очень активно хотят попробовать в нём свои силы. Но до сих пор многие пользователи не знают как именно будут монетизировать проект — ранее разработчики говорили о разных деталях проекта, но ничего не говорили про формат монетизации.

Вероятно, проект будет условно-бесплатным, то есть играть смогут все, но внутри нужно будет покупать множество предметов косметического характера за реальные деньги. Например, скины на оружие или персонажей, различные боевые пропуски и всё в таком духе. Конечно, пока что это только предположение, но аналитики сомневаются, что если игру сделают платной, то она будет пользоваться спросом. Всё же на текущий момент это далеко не самая известная франшиза на просторах интернета и многие геймеры не горят желанием отдавать свои деньги за то, чтобы сражаться здесь. Другое дело, что «Тарков» тоже ранее не был настолько уж успешным проектом, но сейчас фанатов у шутера предостаточно.