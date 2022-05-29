Демонстрация Grand Theft Auto: Vice City Remake на движке Unreal Engine 5

Ранее в этом году Rockstar выпустила издание “Definitive Edition” своих классических игр Grand Theft Auto. Хотя визуальные эффекты оригинальных игр были улучшены, эти окончательные версии классических игр GTA по-прежнему работают на старом Unreal Engine 4 от Epic.

Пользователь под ником "TeaserPlay" выпустил новое видео, демонстрируя свой фанатский ремейк классической игры 2002 года, работающей на Unreal Engine 5 с технологией Lumen.

«Я использовал Lumen для рендеринга», — пишет создатель видео. «Создавая это видео, я хотел показать, насколько мощен игровой движок Unreal Engine 5 для создания игр. Я также хотел показать, как должна выглядеть ремастер-версия GTA Vice City». Lumen — это полностью динамическая система глобального освещения и отражений Unreal Engine 5, разработанная для консолей следующего поколения.