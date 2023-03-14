Diablo 4 не попадёт в Game Pass

Некоторое время назад стало известно, что компания Microsoft планирует купить компанию Activision Blizzard, чтобы завладеть пакетом видеоигр издателя, выпуская в будущем новые части крупных франшиз эксклюзивно для персональных компьютеров и своей линейки игровых консолей. Безусловно, многим геймерам данная ситуация не очень нравилась, потому что владельцы игровых приставок PlayStation, вероятно, в обозримом будущем лишаться самого крупного шутера на текущий момент, а возможно, и других видеоигр. Кроме того, некоторым издателям не очень нравится ситуация, при которой компания Microsoft выпускает их игры на момент релиза в свою платную подписку, открывая доступ геймерам к платному контенту, фактически, бесплатно. Это очень сильно рушит экономику многих крупных студий.

Однако сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft после приобретения Activision Blizzard не планирует выпускать по своей платной подписке видеоигру Diablo 4. Это значит, что даже если пользователь купил платную подписку от компании Microsoft, получить доступ к данной игре бесплатно всё равно не получится. Причина в данном решении заключается в том, что это слишком крупный релиз, который нельзя отдавать бесплатно, потому что издатель может не получить достаточно прибыль, которая необходима для создания следующей части популярной франшизы. Это очень важный момент, потому что если такие крупные проекты будут терять прибыль, то в будущем издатель от них просто откажется.
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