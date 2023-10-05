Diablo IV официально выйдет в Steam

Сегодня появилась официальная информация о том, что видеоигра Diablo IV, одна из самых ожидаемых игр этого года, выйдет в Steam уже совсем скоро — 17 октября. Данная информация представлена неофициальными источниками, так что многие могли бы решить, что это просто слух, но на самом деле в Steam уже появилась страница этой игры со скриншотами и описанием, так что, скорее всего, совсем скоро игра будет представлена на платформе компании Valve. Стоит напомнить, что хотя игра была доступна на консолях (за исключением Nintendo Switch), версия для ПК ранее была представлена исключительно на платформе Battle.net от Blizzard.

Но теперь компания приняла решение расширить своё влияние и на платформу Steam, что полностью соответствует стратегии компании Blizzard по привлечению большего числа игроков на ПК. Собственно, с этой же целью в этом году издатель выпустил Overwatch 2 в Steam — это позволяет привлекать большее количество игроков и продавать им больше цифрового контента. Blizzard заявила, что намерена выпустить ещё больше своих игр в Steam, но не сообщила, какие именно игры и когда это произойдёт. И хотя Overwatch 2 стала первой игрой, выпущенной Blizzard на этой платформе, она была негативно принята аудиторией из-за обилия доната. Но Diablo IV, которая вышла в июне этого года, не должна столкнуться с такой проблемой, так как её релиз в целом можно назвать удачным. Вопрос только в том, как это повлияет на геймеров с оригинальной платформы Blizzard.