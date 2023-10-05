Diablo IV официально выйдет в Steam

Сегодня появилась официальная информация о том, что видеоигра Diablo IV, одна из самых ожидаемых игр этого года, выйдет в Steam уже совсем скоро — 17 октября. Данная информация представлена неофициальными источниками, так что многие могли бы решить, что это просто слух, но на самом деле в Steam уже появилась страница этой игры со скриншотами и описанием, так что, скорее всего, совсем скоро игра будет представлена на платформе компании Valve. Стоит напомнить, что хотя игра была доступна на консолях (за исключением Nintendo Switch), версия для ПК ранее была представлена исключительно на платформе Battle.net от Blizzard.

Но теперь компания приняла решение расширить своё влияние и на платформу Steam, что полностью соответствует стратегии компании Blizzard по привлечению большего числа игроков на ПК. Собственно, с этой же целью в этом году издатель выпустил Overwatch 2 в Steam — это позволяет привлекать большее количество игроков и продавать им больше цифрового контента. Blizzard заявила, что намерена выпустить ещё больше своих игр в Steam, но не сообщила, какие именно игры и когда это произойдёт. И хотя Overwatch 2 стала первой игрой, выпущенной Blizzard на этой платформе, она была негативно принята аудиторией из-за обилия доната. Но Diablo IV, которая вышла в июне этого года, не должна столкнуться с такой проблемой, так как её релиз в целом можно назвать удачным. Вопрос только в том, как это повлияет на геймеров с оригинальной платформы Blizzard.
Вторая часть Hogwarts Legacy уже разрабатывается…
Есть просто шикарные новости для поклонников видеоигры Hogwarts Legacy — появилась информация о том, что …
OpenAI купила разработчиков аналога Minecraft…
Компания OpenAI, которую все знаю по чат-боту ChatGPT, объявила о приобретении небольшой компании Global …
Для Starfield вышел платный мод с DLSS 3…
Удивительно, что Starfield ещё не вышла в релиз (на текущий момент игра представлена в формате раннего до…
Представлены системные требования для Assassin's Creed Mirag…
Если вдруг кто-то забыл, видеоигра Assassin's Creed Mirage выйдет всего через несколько недель, а сегодня…
Epic Games представила программу First Run…
Компания Epic Games объявила о запуске новой программы First Run, в рамках которой разработчики видеоигр …
Предзаказ Call of Duty: Modern Warfare III…
Если вы являетесь поклонником серии Call of Duty, то наверняка слышали о долгожданной новинке - Call o…
Diablo IV официально выйдет в Steam…
Сегодня появилась официальная информация о том, что видеоигра Diablo IV, одна из самых ожидаемых игр этог…
Хакеры взломали серверы Minecraft и заражают ПК геймеров…
Игроки Minecraft и те, кто запускает серверы Minecraft, недавно столкнулись с новой и довольно опасной уя…
Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor