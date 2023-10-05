Diablo IV официально выйдет в Steam…

Но теперь компания приняла решение расширить своё влияние и на платформу Steam, что полностью соответствует стратегии компании Blizzard по привлечению большего числа игроков на ПК. Собственно, с этой же целью в этом году издатель выпустил Overwatch 2 в Steam — это позволяет привлекать большее количество игроков и продавать им больше цифрового контента. Blizzard заявила, что намерена выпустить ещё больше своих игр в Steam, но не сообщила, какие именно игры и когда это произойдёт. И хотя Overwatch 2 стала первой игрой, выпущенной Blizzard на этой платформе, она была негативно принята аудиторией из-за обилия доната. Но Diablo IV, которая вышла в июне этого года, не должна столкнуться с такой проблемой, так как её релиз в целом можно назвать удачным. Вопрос только в том, как это повлияет на геймеров с оригинальной платформы Blizzard.