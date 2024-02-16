Diablo IV теперь доступна в Game Pass

Вчера компания Microsoft официально объявила, что Diablo IV станет первой игрой Activision Blizzard, попавшей в Game Pass. Да, данная игра будет доступна через подписочный сервис для ПК и консолей (у сервиса Game Pass, по словам Microsoft, уже 34 миллиона подписчиков) с 28 марта. Никаких дополнительных новостей о Call of Duty в данном ключе представители компании не рассказали, но инсайдеры уверены, что игра попадёт в подписочный сервис в конце 2024 года — с релизом новой части. Стоит напомнить, что компания-разработчик Diablo IV недавно запустила третий сезон в виртуальной вселенной, который назвали Сезоном Конструкции.

Разработчик добавил новый тип подземелий под названием Хранилища и сезонного роботизированного спутника Сенешала. Кроме того, на этой неделе в Diablo IV появилась новая система уникального крафтинга, позволяющая игрокам перерабатывать уникальные предметы, чтобы получить специальные предметы, полезные для развития персонажа в будущем. С помощью пяти искр игроки теперь могут преобразовать уникальный предмет по своему выбору. Интересно, что изначально геймеры сильно сомневались, что данная игра попадёт в платный подписочный сервис, но на деле всё более или менее логично — многие геймеры будут согласны заплатить 10 долларов, чтобы поиграть в эту и десятки других игр вместо того, чтобы покупать каждый из релизов за 70 долларов. Это кажется достаточно понятным и выгодным решением для геймеров, которые хотят сэкономить.