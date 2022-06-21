Diablo Immortal может никогда не выйти в Китае

Diablo Immortal должна была дебютировать в Китае 23 июня, но тем, кто ждал игру в стране, придется подождать дольше. NetEase, разработавшая игру совместно с Blizzard, перенесла дату выпуска на неопределенный срок. В сообщении в блоге написано, что «команда разработчиков вносит ряд корректировок по оптимизации». Однако есть и другие факторы. По данным Financial Times, NetEase попала в дурную милость китайских цензоров из-за публикации в социальной сети Weibo, которая, по-видимому, ссылалась на Винни-Пуха. Мультипликационный персонаж используется для насмешек над президентом Китая Си Цзиньпином. После того, как скриншот поста (который гласил: «Почему медведь не ушел в отставку?») набрал обороты, официальной учетной записи Diablo Immortal Weibo запретили публиковать что-либо. Обсуждения, связанные с постом, также были стерты с сервиса.

В настоящее время у Diablo Immortal нет даты выхода в Китае, хотя NetEase по-прежнему рассчитывает выпустить игру в этой стране. Он пообещал игрокам «эксклюзивный благодарственный пакет, содержащий легендарное снаряжение» в качестве компенсации за задержку. В этом месяце игра для ПК и мобильных устройств дебютировала на других территориях. Согласно сообщениям, она заработала 24 миллиона долларов за две недели в результате агрессивного подхода к монетизации. Китай является крупнейшим игровым рынком на планете, и отсутствие возможности выпустить Diablo Immortal там серьезно повлияет на ожидаемые доходы от игры. NetEase отказалась от комментариев Financial Times.
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