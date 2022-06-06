Diablo Immortal не работает на смартфонах Samsung

Спустя почти четыре года после первого анонса игры Blizzard выпустила Diablo Immortal на Android, iOS и ПК в начале этой недели. И вскоре после того, как игра вышла на мобильные устройства на день раньше обещанного, игроки с телефонами Samsung отправились на Reddit и другие форумы сообщества, чтобы пожаловаться на технические проблемы. На некоторых устройствах с собственными чипсетами Exynos компании Samsung игра Diablo Immortal не воспроизводится, и одной из наиболее заметных проблем является неправильная загрузка текстур. «Мы изучаем проблемы, с которыми люди сталкиваются с некоторыми устройствами Samsung Galaxy, использующими процессоры Exynos», — сказал представитель Blizzard в комментарии Reddit, обнаруженном изданием SamMobile.

«На данный момент мы можем отключить загрузку для этого набора устройств, пока мы работаем над решением этой проблемы. Приносим извинения за это, и мы будем работать над исправлением и подготовкой апдейта как можно скорее». В список затронутых телефонов входят более старые устройства, такие как Galaxy S10, Note 10 и A51 5G, но люди с такими моделями смартфонов, как Galaxy S22, также жаловались на проблемы с текстурой. Если у вас есть версия одного из этих телефонов с процессором Qualcomm, вы можете без проблем загрузить игру и играть в нее. Вы можете проверить, какой чипсет имеет ваш телефон, перейдя в раздел «О телефоне» в системных настройках Android. Остается только надеяться, что в ближайшее время проблема будет устранена.
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