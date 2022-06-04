Diablo Immortal теперь доступна на iOS и Android

Blizzard Entertainment выпустила Diablo Immortal и игра доступна для бесплатного скачивания на мобильных платформах iOS и Android, а также для ПК в бета-версии.

События Diablo Immortal разворачиваются между Diablo II: Lord of Destruction и Diablo III и познакомят игроков с пережившим множество невзгод раздробленным миром Санктуария. Архангел Тираэль, по-видимому, погиб, а осколки камня мироздания продолжают распространять порчу, и только отважные искатели приключений смогут спасти Санктуарий. Вы должны посвятить себя битве за будущее человечества и защитить его от зла Преисподней.

Diablo Immortal можно бесплатно загрузить на iOS и Android, а также на ПК в открытом бета-тестировании.

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