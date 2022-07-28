Diablo Immortal уже заработала 100 миллионов долларов

По данным аналитической платформы Sensor Tower, выручка Diablo Immortal превысила 100 миллионов долларов. Согласно данным Sensor Tower, расходы мобильных игроков на MMORPG от Blizzard превысили отметку в 100 миллионов долларов с момента запуска игры на мобильных устройствах 1 июня. Как уже говорилось, это основано на данных о мобильных версиях игры, и доход от ПК не включен. Неплохое достижение для игры, которая получила широкую критику и на самом деле является одной из игр для ПК с худшим рейтингом на Metacritic. Ранее в этом месяце мы уже сообщали, что игра Blizzard ежедневно приносит не менее 1 миллиона долларов дохода, и менее чем за два месяца данные показывают, что MMORPG отстает только от Pokemon GO, когда дело доходит до отметки в 100 миллионов долларов.
Для справки, Pokemon Go понадобилось всего две недели, чтобы достичь этой отметки, тогда как Diablo Immortal потребовалось 8 недель. По данным Sensor Tower Game Intelligence, мобильная игра Blizzard в настоящее время занимает второе место среди мобильных MMORPG, уступая лишь Fantasy Westward Journey от NetEase. Данные свидетельствуют о том, что Diablo Immortal сейчас занимает 13-е место в рейтинге самых прибыльных мобильных игр в мире. «На сегодняшний день Соединенные Штаты занимают первое место по доходам от Diablo Immortal», — говорится в статье в блоге Sensor Tower. «Южная Корея, тем временем, занимает 2-е место, а Япония — 3-е. На App Store приходится примерно 59 процентов общих мировых расходов игроков, а на Google Play — около 41 процента».