Dirt 5 отложен до ноября

Разработчик Codemasters в очередной раз изменила дату выхода Dirt 5. Изначально, игра должна была выйти в октябре, но теперь фанатам придется ждать ноября месяца. Игра выйдет на всех платформах сразу. Скорее всего это связано с тем, что компании Microsoft и Sony планируют выпустить консоли нового поколения в ноябре и разработчик представит версию для этих консолей.

Dirt 5 выйдет на ПК, Xbox One и PS4 6 ноября, а покупатели издания Amplified Edition получат доступ на три дня раньше, то есть 3 ноября.