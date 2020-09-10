Dirt 5 отложен до ноября

Разработчик Codemasters в очередной раз изменила дату выхода Dirt 5. Изначально, игра должна была выйти в октябре, но теперь фанатам придется ждать ноября месяца. Игра выйдет на всех платформах сразу. Скорее всего это связано с тем, что компании Microsoft и Sony планируют выпустить консоли нового поколения в ноябре и разработчик представит версию для этих консолей.

Dirt 5 выйдет на ПК, Xbox One и PS4 6 ноября, а покупатели издания Amplified Edition получат доступ на три дня раньше, то есть 3 ноября.

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