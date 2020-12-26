Dirt 5 получает новое обновление

Обновление Dirt 5 Hotfix 2.0 уже доступно для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One. Улучшены визуальные эффекты и общая производительность игры на консолях. Теперь консоль Xbox Series X поддерживает режим "Приоритет частоты кадров" 120 Гц. Исправлены проблемы, вызывающие мерцание света во время ночных заездов.  

Обновление исправляет ошибки в режиме Карьера. Размер лобби друзей увеличен до восьми игроков . Hotfix 2.0 исправляет ошибку с некорректным отображением трофеев. Улучшено поведение ИИ в гонках. Исправлено несколько ошибок, вызывающих сбои и проблемы с производительностью при игре на разделенном экране и многое другое.
Комментарии и отзывы Dirt 5 Hotfix 2.0
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