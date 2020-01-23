Disintegration - игра от разработчиков HALO

Студия Private Division, издатель игры, объявил о том, что закрытое бета-тестирование состоится 28 и 29 января на ПК, PS4 и Xbox One, а с 31 до 1 февраля бета-тест станет доступен для всех желающих.

Бета-версия включает в себя два многопользовательских режима - Retrieval и Control. Retrieval - игроки соревнуются в двух раундах, в которых одна команда пытается доставить груз, что может нести только наземный экипаж, в то время как другая команда защищается.

Режим Control - две команды борются за доминирование над различными захватываемыми точками. Игроки должны следить за тем, чтобы их наземный экипаж был жив и находилась в зоне, так как это единственный способ накопить очки, чтобы выиграть матч.