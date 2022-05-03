Disney Dreamlight Valley представлена ​​для консолей и ПК

Disney Dreamlight Valley — это гибрид симулятора жизни и приключенческой игры, богатой квестами, исследованиями и увлекательными мероприятиями с участием старых и новых друзей Disney и Pixar.

Когда-то идиллическая земля, Долина Дримлайт была местом, где герои Disney и Pixar жили в гармонии — до Забвения. Ночные Шипы росли по всей земле и разорвали чудесные воспоминания, связанные с этим волшебным местом. Безнадежные обитатели Долины Света Снов, которым некуда было идти, спрятались за запертыми дверями в Замке Снов. Теперь вам предстоит открыть для себя истории этого мира и вернуть волшебство в Долину Дримлайт. В пресс-релизе подтверждается, что появятся знакомые лица из «Короля Льва», «Русалочки», «Истории игрушек» и «Моаны».

Начиная с лета 2022 года, Disney Dreamlight Valley будет доступна в раннем доступе для игроков, купивших Founder's Pack или имеющих подписку Xbox Game Pass до выхода бесплатной игры в 2023 году.

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