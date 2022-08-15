Для Marvel's Spider-Man уже вышли моды и программа по их созданию

На прошлой неделе Sony выпустила ПК-версию Marvel's Spider-Man, которая быстро поднялась в чартах Steam как одна из самых популярных игр на этой платформе. Несмотря на то, что игра уже выглядит (и работает) очень хорошо, уже есть мод ReShade RTGI для дальнейшего улучшения визуальных эффектов. Тем не менее, известный моддер jedijosh920, возможно, открыл путь к гораздо более существенным модам с помощью своего инструмента для моддинга Marvel's Spider-Man PC, доступного для загрузки на Nexus Mods. Инструмент для моддинга Marvel's Spider-Man Remastered PC позволяет извлекать и заменять любые ресурсы в архивах ресурсов игры. Это основа для установки модов, имеющая простую в использовании файловую систему модов, где пользователи могут создавать и делиться своими модами, а также устанавливать их.

«Вы можете щелкнуть актив правой кнопкой мыши в представлении дополнительных файлов и использовать извлечение или замену. Когда вы извлекаете актив, это будет распакованный игровой файл, будь то модель, текстура, актер и т. д. Затем другие инструменты или программы могут изменять эти активы, или вы можете вручную редактировать их в шестнадцатеричном формате, если у вас есть знания. Затем вы повторно импортируете/заменяете измененный актив. Вы также можете просто заменить его другим активом с таким же «типом актива», например «hero_spiderman_body.model» и «amb_rat.model», и Человек-паук превратится в Крысу-паука! В будущих обновлениях инструмент сможет обрабатывать больше активов внутри самого инструмента».