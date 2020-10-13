Для Star Wars: Squadrons выпущено новое обновление

Вышло новое обновление для Star Wars: Squadrons в котором представлены улучшения стабильности, добавлены новые настройки управления и многое другое. Обновление вышло под номером 1.1.

Исправлены ошибки в ранговом режиме "Бой флотилий". Игроки в этом режиме сталкивались с проблемой получения несоответствующего ранга после матчей. Добавлены параметры в меню для настройки контроллеров и летных джойстиков. Настроены визуальные эффекты в режиме VR, в частности яркость и цвет при сбросе бомб со звёздного истребителя. Повышена стабильность функции зрителя в PvP-режимах и в целом общая стабильность игры была улучшена.

С полным списком исправлений можно ознакомится на официальном сайте игры.

Комментарии и отзывы Star Wars: Squadrons
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