Для Xbox и ПК представлен геймпад SteelSeries Aeon Pro

SteelSeries уже не первый год занимается выпуском геймпадов, однако до настоящего момента она ни разу не пробовала свои силы на рынке стационарных консолей. Модель Aeon Pro стала их первым флагманским устройством такого рода, которое поддерживает работу одновременно с Xbox, персональным компьютером и мобильными гаджетами. Более того, в комплект входит то, что производитель называет первой в мире станцией QuickSwitch для мгновенного соединения ПК и Xbox. Благодаря этой док-станции владельцы обеих платформ могут переключаться между ними буквально на лету, не тратя время на повторное подключение кабелей или настройку. Компания особо отмечает, что на данное решение уже подана заявка на патент. По аналогии с концентратором, который идет в комплекте с гарнитурой Arctis Nova Pro, геймпад Aeon Pro вместе с док-станцией QuickSwitch использует систему Infinite Battery, где применяются одинаковые сменные аккумуляторы.

Что касается самого контроллера, то он предлагает три способа подключения, стандартный разъем для наушников 3,5 мм, стики и курки на эффекте Холла, а также механические клавиши на передней панели и OLED-экран. Курки могут работать в двух режимах: с полным ходом или с очень коротким откликом, за что отвечают встроенные микропереключатели. Экран позволяет быстро сменить активное устройство, выбрать один из сохраненных профилей, переназначить кнопки, посмотреть уровень заряда и сделать другие настройки. С обратной стороны расположены четыре дополнительных программируемых лепестка.

Заявленная автономность составляет до 25 часов при соединении через 2,4 ГГц и до 28 часов по Bluetooth, однако стоит учитывать, что в эти показатели входит время работы в обоих режимах. В комплекте с геймпадом идут разные насадки на стики: вогнутые, выпуклые, стандартные и удлиненные. Вес устройства — 310 граммов, что ощутимо больше, чем у обычного геймпада Xbox, но при этом меньше, чем у модели Xbox Elite.