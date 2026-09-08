Для Xbox и ПК представлен геймпад SteelSeries Aeon Pro

Что касается самого контроллера, то он предлагает три способа подключения, стандартный разъем для наушников 3,5 мм, стики и курки на эффекте Холла, а также механические клавиши на передней панели и OLED-экран. Курки могут работать в двух режимах: с полным ходом или с очень коротким откликом, за что отвечают встроенные микропереключатели. Экран позволяет быстро сменить активное устройство, выбрать один из сохраненных профилей, переназначить кнопки, посмотреть уровень заряда и сделать другие настройки. С обратной стороны расположены четыре дополнительных программируемых лепестка.
Заявленная автономность составляет до 25 часов при соединении через 2,4 ГГц и до 28 часов по Bluetooth, однако стоит учитывать, что в эти показатели входит время работы в обоих режимах. В комплекте с геймпадом идут разные насадки на стики: вогнутые, выпуклые, стандартные и удлиненные. Вес устройства — 310 граммов, что ощутимо больше, чем у обычного геймпада Xbox, но при этом меньше, чем у модели Xbox Elite.