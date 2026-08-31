Для iPhone Ultra разработали свою версию стилуса Apple Pencil

По аналогии с работой Apple Pencil Pro в паре с iPad Pro, данный стилус, как утверждается, будет примагничиваться к металлической боковой панели iPhone Ultra, где одновременно будет происходить его зарядка. Такое решение упрощает переноску аксессуара и позволяет отказаться от ношения отдельного зарядного блока. Однако, согласно материалам Bloomberg, поверхность складных экранов уступает по твердости обычным дисплеям, из-за чего использование стилуса может приводить к появлению микроцарапин на панели. Вероятно, именно этот фактор заставляет аналитиков Bloomberg считать маловероятным скорый релиз Apple Pencil для iPhone Ultra. Тем не менее, поскольку рабочий прототип уже создан, не исключено, что компания выпустит стилус позже, либо представит его вместе со вторым поколением iPhone Ultra. По слухам, будущий iPhone Ultra получит процессор Apple A20 Pro на архитектуре ARM, дополнительный экран диагональю 5,49 дюйма, основной складной дисплей на 7,76 дюйма, а также основную камеру с разрешением 48 мегапикселей и вторую камеру на 48 мегапикселей.