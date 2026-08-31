Для iPhone Ultra разработали свою версию стилуса Apple Pencil

Долгожданный анонс первого складного iPhone от Apple состоится уже в сентябре. По имеющимся данным, инженеры компании подготовили уменьшенную модификацию стилуса Apple Pencil, ориентированную специально на модель iPhone Ultra. Этот аксессуар будет фиксироваться на корпусе смартфона за счет встроенных магнитов, а процесс подзарядки также будет осуществляться через магнитное крепление. Впрочем, эксперты сомневаются, что данный стилус появится в продаже одновременно с самим устройством. Apple разработала специализированную версию Apple Pencil (цена на Amazon — 69 долларов), предназначенную для первого складного iPhone. Как сообщается, этот вариант стилуса имеет чуть меньшую длину, что продиктовано необходимостью соответствовать более компактным габаритам iPhone Ultra.

По аналогии с работой Apple Pencil Pro в паре с iPad Pro, данный стилус, как утверждается, будет примагничиваться к металлической боковой панели iPhone Ultra, где одновременно будет происходить его зарядка. Такое решение упрощает переноску аксессуара и позволяет отказаться от ношения отдельного зарядного блока. Однако, согласно материалам Bloomberg, поверхность складных экранов уступает по твердости обычным дисплеям, из-за чего использование стилуса может приводить к появлению микроцарапин на панели. Вероятно, именно этот фактор заставляет аналитиков Bloomberg считать маловероятным скорый релиз Apple Pencil для iPhone Ultra. Тем не менее, поскольку рабочий прототип уже создан, не исключено, что компания выпустит стилус позже, либо представит его вместе со вторым поколением iPhone Ultra. По слухам, будущий iPhone Ultra получит процессор Apple A20 Pro на архитектуре ARM, дополнительный экран диагональю 5,49 дюйма, основной складной дисплей на 7,76 дюйма, а также основную камеру с разрешением 48 мегапикселей и вторую камеру на 48 мегапикселей.
Что такое вайб кодинг: как работает подход и с чего начать…
Вокруг темы много шума, но если убрать моду и мемы, останется полезный вопрос: можно ли реально собира…
Обновление умного ассистента Tecno Ella с результатами матче…
TECNO запустил мини-приложение VK, приуроченное к чемпионату мира по футболу FIFA 2026. В рамках турнира …
Для iPhone Ultra разработали свою версию стилуса Apple Penci…
Долгожданный анонс первого складного iPhone от Apple состоится уже в сентябре. По имеющимся данным, инжен…
Металлообработка: путеводитель по надёжным станкам…
В мире современного производства металлообработка остаётся одной из ключевых дисциплин, определяющих к…
Лучшие бесплатные платформы для изучения Java в 2026 году — …
Java стабильно входит в топ-5 самых востребованных языков программирования уже более 25 лет. В 2026 го…
Неофициальный мод с DLSS5 преобразил персонажей в The Elder …
Неофициальный патч для The Elder Scrolls V: Skyrim внедрил раннюю версию нейронного рендеринга NVIDIA DLS…
Представлен безрамочный концепт флагманского смартфона Tecno…
TECNO анонсировала прототип своего будущего флагманского смартфона — безрамочного устройства следующего п…
OpenAI выпустит умную колонку в 2027 году…
Первым устройством OpenAI, по данным Bloomberg, станет умная колонка, которая позволит пользователям обща…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor