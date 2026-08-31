Для iPhone Ultra разработали свою версию стилуса Apple Pencil

Долгожданный анонс первого складного iPhone от Apple состоится уже в сентябре. По имеющимся данным, инженеры компании подготовили уменьшенную модификацию стилуса Apple Pencil, ориентированную специально на модель iPhone Ultra. Этот аксессуар будет фиксироваться на корпусе смартфона за счет встроенных магнитов, а процесс подзарядки также будет осуществляться через магнитное крепление. Впрочем, эксперты сомневаются, что данный стилус появится в продаже одновременно с самим устройством. Apple разработала специализированную версию Apple Pencil (цена на Amazon — 69 долларов), предназначенную для первого складного iPhone. Как сообщается, этот вариант стилуса имеет чуть меньшую длину, что продиктовано необходимостью соответствовать более компактным габаритам iPhone Ultra.

По аналогии с работой Apple Pencil Pro в паре с iPad Pro, данный стилус, как утверждается, будет примагничиваться к металлической боковой панели iPhone Ultra, где одновременно будет происходить его зарядка. Такое решение упрощает переноску аксессуара и позволяет отказаться от ношения отдельного зарядного блока. Однако, согласно материалам Bloomberg, поверхность складных экранов уступает по твердости обычным дисплеям, из-за чего использование стилуса может приводить к появлению микроцарапин на панели. Вероятно, именно этот фактор заставляет аналитиков Bloomberg считать маловероятным скорый релиз Apple Pencil для iPhone Ultra. Тем не менее, поскольку рабочий прототип уже создан, не исключено, что компания выпустит стилус позже, либо представит его вместе со вторым поколением iPhone Ultra. По слухам, будущий iPhone Ultra получит процессор Apple A20 Pro на архитектуре ARM, дополнительный экран диагональю 5,49 дюйма, основной складной дисплей на 7,76 дюйма, а также основную камеру с разрешением 48 мегапикселей и вторую камеру на 48 мегапикселей.