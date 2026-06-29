Обновление умного ассистента Tecno Ella с результатами матчей FIFA 2026

TECNO запустил мини-приложение VK, приуроченное к чемпионату мира по футболу FIFA 2026. В рамках турнира пользователи смогут посоревноваться в прогнозировании результатов матчей с умным ассистентом Ella и выиграть гаджеты бренда. Он включает прогнозы матчей на основе данных из спортивных изданий и порталов, расписание игр с учётом часового пояса пользователя, турнирную таблицу всех 12 групп, новостную сводку и функцию генерации совместного фото со звездой футбола. Чтобы футбольные болельщики смогли не только следить за турниром, но и испытать собственное чутьё, TECNO запустил мини-приложение ВКонтакте.

Найти его можно в каталоге или в официальной группе TECNO Россия. После регистрации пользователь попадает на главную страницу, где каждый день появляются два новых вопроса: прогноз на счёт и бонусное предсказание. Первый касается исхода матча, второй — всего, что происходит вокруг турнира: на трибунах, в соцсетях и в городах-хозяевах. Перейти ко второму заданию можно только после того, как пользователь завершит работу с первым. В приложении пользователи соревнуются с ИИ-ассистентом Ella, пытаясь точнее предсказать события турнира. Вопросы на день открываются в 10:00 по московскому времени, а ответить на них нужно до начала матча, приём ответов закрывается за 10 минут. Прогнозы на счёт обрабатываются автоматически примерно через час после финального свистка. Результаты бонусных предсказаний публикует модератор и увидеть их можно на следующий день до 10:00 мск. В это же время назначаются штрафы за неверные бонусные прогнозы и на их выполнение даётся ровно сутки.