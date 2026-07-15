OpenAI выпустит умную колонку в 2027 году

Первым устройством OpenAI, по данным Bloomberg, станет умная колонка, которая позволит пользователям общаться с ChatGPT. Устройство, предположительно, не получит экран, однако будет оснащено камерой и дополнительными сенсорами, которые помогут ему «понимать» окружающую обстановку. Эта информация появилась всего через несколько дней после того, как Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже аппаратных секретов. Источники Bloomberg утверждают, что устройство OpenAI также получит встроенный аккумулятор, благодаря чему его можно будет использовать не только дома. Колонка сможет управлять устройствами умного дома, воспроизводить мультимедиа, отвечать на вопросы и работать с сообщениями. Кроме того, Bloomberg сообщает, что гаджет будет использовать GPT-Live — обновлённую голосовую модель OpenAI, представленную на прошлой неделе.

По данным издания, устройство получит механические элементы, которые могут двигаться самостоятельно, чтобы выстраивать более человеческий способ взаимодействия с пользователями. Ожидается, что загадочная колонка выйдет в 2027 году в рамках планов OpenAI по созданию более крупной линейки аппаратных устройств. Сама же OpenAI пока не прокомментировала эту информацию. При этом компания уже анонсировала другой гаджет — Codex Micro, созданный совместно с Work Louder. Правда, это совсем не то устройство, которое ждут пользователи, ведь в нём нет никакого искусственного интеллекта.