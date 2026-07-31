Представлен безрамочный концепт флагманского смартфона Tecno

TECNO анонсировала прототип своего будущего флагманского смартфона — безрамочного устройства следующего поколения. Компания продемонстрировала концепт в тизерном ролике, показав аппарат с дисплеем, который полностью лишен привычной черной каймы и занимает всю переднюю панель. Инновацией для отрасли стало достижение инженерами нулевой ширины черной рамки (0 мм) между активной областью экрана и корпусом. Этот концепт открывает новые перспективы в дизайне смартфонов. Официальная презентация новинки состоится на международной выставке потребительской электроники IFA 2026 в сентябре.

В последние годы производители смартфонов стремились минимизировать рамки дисплеев, но полностью избавиться от них не удавалось. Технологические особенности современных экранов требуют размещения внутренних компонентов и создания зазоров, что неизбежно оставляло черную полосу шириной 1-2 мм. При разработке концепта безрамочного смартфона следующего поколения инженеры TECNO поставили цель устранить этот последний визуальный барьер, сделав изображение по-настоящему безграничным. Для реализации этой амбициозной задачи TECNO пришлось полностью пересмотреть внутреннюю архитектуру устройства. Благодаря новой компоновке, измененной конструкции корпуса и инновационной технологии интеграции дисплея удалось впервые достичь видимой черной рамки нулевой толщины – 0 микрон (0 мм). Изображение теперь бесшовно переходит к краям корпуса, создавая эффект «парящего» экрана.

Это решение не только трансформирует внешний вид устройства, но и повышает комфорт использования. При просмотре видео контент полностью заполняет фронтальную панель, не отвлекая зрителя. В играх увеличивается полезная площадь экрана и улучшается обзор, а при работе с фотографиями, чтении или использовании приложений контент воспринимается более цельно и естественно. Представленный концепт – это не просто дизайнерское упражнение. Разработанные технологии открывают двери для создания будущих флагманских моделей TECNO и предлагают новый пользовательский опыт в эпоху искусственного интеллекта, когда границы между цифровым и реальным миром становятся все менее ощутимыми. Безрамочная концепция также закладывает основу для нового фирменного стиля устройств TECNO, делая будущие модели мгновенно узнаваемыми.
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