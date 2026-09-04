Официально подтверждено внедрение внедрение NVIDIA DLSS 5 на GeForce RTX 40-й серии

NVIDIA официально уведомила, что занимается интеграцией нейронного рендеринга DLSS 5 в графические адаптеры прошлой генерации GeForce RTX 40-й серии, построенные на архитектуре "Ada Lovelace". Ранее было распространено мнение, что DLSS 5 станет доступна исключительно для новейшей линейки GeForce RTX 50-й серии "Blackwell" и последующих моделей. Учитывая, что NVIDIA постоянно совершенствует свои аппаратные и программные решения, теперь мы располагаем официальным подтверждением, что GeForce RTX 40-й серии тоже будет поддерживать DLSS 5. Тем не менее, внедрение DLSS 5 на GeForce RTX 40-й серии является приоритетом второго плана, поскольку NVIDIA в данный момент активно готовит и настраивает производительность для GeForce RTX 50-й серии, стремясь к тому, чтобы эта функция не оказывала заметного отрицательного воздействия на игровой процесс в готовом продукте, даже несмотря на то, что, согласно доступным сведениям, она отличается высокой вычислительной нагрузкой. Официальный дебют DLSS 5 происходит вместе с новой игрой NBA 2K27 от студии 2K Games, релиз которой назначен на сегодня.

Данная технология доступна для всех графических карт GeForce RTX 50-й серии, ноутбуков с RTX 50 и сервиса GeForce NOW, что даёт игрокам возможность воспользоваться преимуществами нейронного рендеринга. На текущий момент DLSS 5 откалибрована под тензорные ядра пятого поколения Blackwell, в то время как адаптация для тензорных ядер четвёртого поколения, присутствующих в архитектуре Ada Lovelace, ещё не завершена и находится в процессе доработки. Читатели, вероятно, припоминают, что изначально NVIDIA применяла две видеокарты GeForce RTX 5090 для демонстраций возможностей DLSS 5, но позже перешла к использованию одной карты благодаря проведённым оптимизациям. Чтобы получить приемлемый уровень производительности на видеокартах прошлого поколения, потребуется определённое время ожидания.