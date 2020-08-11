Doom Eternal и Elder Scrolls Online получат обновления

Издательская компания Bethesda Softworks объявила, что игры Doom Eternal и The Elder Scrolls Online будут выпущены на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Игроки, у которых уже есть одна или обе эти игры на PlayStation 4 и Xbox One, также получат бесплатное обновление для следующего поколения консоль.

Издательство Bethesda взяла на себя обязательство предоставлять игрокам бесплатные обновления для любых игр, которые они переносят на консоли следующего поколения.

Заявлении Bethesda говорится:

"Хотя у нас пока нет новостей о нашем оставшемся каталоге игр, мы можем подтвердить, что мы готовы предложить владельцам консолей текущего поколения бесплатные обновления существующих игр Bethesda, которые мы внедряем в консоли следующего поколения".
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