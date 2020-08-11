Doom Eternal и Elder Scrolls Online получат обновления

Издательская компания Bethesda Softworks объявила, что игры Doom Eternal и The Elder Scrolls Online будут выпущены на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Игроки, у которых уже есть одна или обе эти игры на PlayStation 4 и Xbox One, также получат бесплатное обновление для следующего поколения консоль.

Заявлении Bethesda говорится:

Издательство Bethesda взяла на себя обязательство предоставлять игрокам бесплатные обновления для любых игр, которые они переносят на консоли следующего поколения."Хотя у нас пока нет новостей о нашем оставшемся каталоге игр, мы можем подтвердить, что мы готовы предложить владельцам консолей текущего поколения бесплатные обновления существующих игр Bethesda, которые мы внедряем в консоли следующего поколения".