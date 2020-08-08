Doom Eternal получит два сюжетных обновления

Bethesda и id Software готовят два сюжетных расширения для Doom Eternal. Первым из обновления уже представлен и получил название "The Ancient Gods, Part One". После уничтожения демонов ада, вы спасли человечество от истребления, но какой ценой. В небесном царстве произошел дисбаланс сил и появится новый владыка вселенной, для того, чтобы навести порядок во вселенной.

В новом расширении игроку предстоит сражаться с новыми демонами. Оружейный арсенал будет пополнен новым оружием. Ожидается, что обновление выйдет в конце года.