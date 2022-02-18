Доступно обновление No Man's Sky Sentinel

Шон Мюррей, основатель Hello Games , опубликовал в официальном блоге PlayStation более подробную информацию о новом обновлении No Man's Sky Sentinel. Теперь доступное для PlayStation 4, PlayStation 5 и гарнитуры PlayStation VR, последнее обновление космической и приключенческой игры добавляет множество нового контента. Боевая система была переработана, и обновление включает в себя полную переработку врагов, которых вы встретите, что сделает игру более сложной и захватывающей — говорит Мюррей. У игроков теперь есть доступ к новому оружию и улучшениям, таким как мощная нейтронная пушка, активный маскирующий камуфляж и новая электрошоковая граната. Вы даже можете установить искусственный интеллект в свой экзомех Минотавра, и он будет защищать вас в бою.