Dota 2 доступна обновление 7.23f

В обновлении 7.23f компания Valve внесла корректировки в баланс героев. Одним из главных изменением является то, теперь отстающая команда больше не получает бонусного золота, если разрыв преимущества составляет меньше тысячи золотых.

Doom Базовая сила уменьшена на 2.

Урон Scorched Earth уменьшен с 20/35/50/65 до 15/30/45/60.

Манакост Scorched Earth увеличен с 60/65/70/75 до 60/70/80/90.

Drow Ranger Манакост Multishot увеличен с 50/60/70/80 до 50/70/90/110.

Продолжительность замедления от Multishot изменена с 1/2/3/4 до 1,25/2/2,75/3,5.

Lone Druid Базовый урон Spirit Bear первого уровня уменьшен на 5.

Outworld Devourer Множитель урона Sanity's Eclipse уменьшен с 0,5 до 0,4.

Puck Базовый урон уменьшен на 2.

Исправлена ошибка с Ethereal Jaunt и зомби.

Waning Rift больше не перемещает персонажа, если он обездвижен (способность по-прежнему применяется).

Талант 10 уровня теперь дает +30 к урону вместо атаки с Phase Shift.

Талант 15 уровня теперь дает атаку с Phase Shift вместо +90 к урону.

Snapfire Базовая броня уменьшена на 1.

Кулдаун Mortimer Kisses увеличен с 90 до 110 секунд.

Tiny Базовая скорость атаки снижена со 100 до 90.

Прирост силы уменьшен с 4,1 до 3,8.

Дальность применения Toss уменьшена с 1300 до 1000/1100/1200/1300.

Штраф к скорости передвижения от Tree Grab увеличен с 25 до 30.

Treant Protector Прирост силы снижен с 3,7 до 3,5.

Замедление скорости передвижения от Leech Seed уменьшено с 26/34/42/50% до 18/24/30/36%.

Манакост Overgrowth увеличен с 150/175/200 до 200/250/300.

Ursa Earthshock больше не перемещает персонажа, если он обездвижен (способность по-прежнему применяется).

Vengeful Spirit Кулдаун Magic Missile увеличен с 9 до 12/11/10/9.

Длительность анимации Nether Swap увеличена с 0,3 до 0,4.