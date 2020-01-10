Dota 2 доступна обновление 7.23f

В обновлении 7.23f компания Valve внесла корректировки в баланс героев. Одним из главных изменением является то, теперь отстающая команда больше не получает бонусного золота, если разрыв преимущества составляет меньше тысячи золотых.
- Doom
- Базовая сила уменьшена на 2.
- Урон Scorched Earth уменьшен с 20/35/50/65 до 15/30/45/60.
- Манакост Scorched Earth увеличен с 60/65/70/75 до 60/70/80/90.
- Drow Ranger
- Манакост Multishot увеличен с 50/60/70/80 до 50/70/90/110.
- Продолжительность замедления от Multishot изменена с 1/2/3/4 до 1,25/2/2,75/3,5.
- Lone Druid
- Базовый урон Spirit Bear первого уровня уменьшен на 5.
- Outworld Devourer
- Множитель урона Sanity's Eclipse уменьшен с 0,5 до 0,4.
- Puck
- Базовый урон уменьшен на 2.
- Исправлена ошибка с Ethereal Jaunt и зомби.
- Waning Rift больше не перемещает персонажа, если он обездвижен (способность по-прежнему применяется).
- Талант 10 уровня теперь дает +30 к урону вместо атаки с Phase Shift.
- Талант 15 уровня теперь дает атаку с Phase Shift вместо +90 к урону.
- Snapfire
- Базовая броня уменьшена на 1.
- Кулдаун Mortimer Kisses увеличен с 90 до 110 секунд.
- Tiny
- Базовая скорость атаки снижена со 100 до 90.
- Прирост силы уменьшен с 4,1 до 3,8.
- Дальность применения Toss уменьшена с 1300 до 1000/1100/1200/1300.
- Штраф к скорости передвижения от Tree Grab увеличен с 25 до 30.
- Treant Protector
- Прирост силы снижен с 3,7 до 3,5.
- Замедление скорости передвижения от Leech Seed уменьшено с 26/34/42/50% до 18/24/30/36%.
- Манакост Overgrowth увеличен с 150/175/200 до 200/250/300.
- Ursa
- Earthshock больше не перемещает персонажа, если он обездвижен (способность по-прежнему применяется).
- Vengeful Spirit
- Кулдаун Magic Missile увеличен с 9 до 12/11/10/9.
- Длительность анимации Nether Swap увеличена с 0,3 до 0,4.
- Viper
- Манакост Poison Attack увеличен с 20 до 25.