Dota 2 получила новых персонажей

Игровая компания Valve выпустила крупное обновление для Dota 2.

Разработчики в обновление добавили новых персонажей вместе с системой аванпостов и нейтральных предметов.

Void Spirit

Snapfire

Void Spirit — дух пустоты по имени Инай, брат Storm Spirit, Ember Spirit и Earth Spirit. Персонаж умеет клонировать себя, создавать щит и наносить урон через астральные порталы.Персонаж отыгрывает за поддержку. Snapfire стреляет из дробовика с замедляющими пулями, может далеко прыгать и давать такую возможность союзникам, а ее дракон Мортимер умеет выпускать шары лавы.

В Dota 2 также появилась новая постройка аванпост.

Сооружения установили на местах боковых лавок, захватив ее, игрок будет получать опыт каждые пять минут и сможет на нее телепортироваться.