Dota Underlords добралась до релиза в Steam

2020-02-26, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Dota Underlords; [42]
Dota Underlords наконец-то добралась до релиза.

На официальной странице Steam, появилась информация что, разработчики объявили о старте первого сезона и выходе проекта из раннего доступа.

Dota Underlords 1.0 получит боевой пропуск, где игроки набирают опыт и получают за это награду. За 5 долларов пользователи смогут купить подписку, который дает больше наград за получение рангов и опыта. Платный боевой пропуск не обязателен и не даёт внутриигровых преимуществ.

Разработчики также добавили кампанию Городской рейд. Где игроки выполняя поставленные задачи получают косметические улучшения. Также со стартом нового сезона разработчики вводят новые альянсы и предметы.


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