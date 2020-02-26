Dota Underlords добралась до релиза в Steam

Dota Underlords наконец-то добралась до релиза.

На официальной странице Steam, появилась информация что, разработчики объявили о старте первого сезона и выходе проекта из раннего доступа.

Dota Underlords 1.0 получит боевой пропуск, где игроки набирают опыт и получают за это награду. За 5 долларов пользователи смогут купить подписку, который дает больше наград за получение рангов и опыта. Платный боевой пропуск не обязателен и не даёт внутриигровых преимуществ.

Разработчики также добавили кампанию Городской рейд. Где игроки выполняя поставленные задачи получают косметические улучшения. Также со стартом нового сезона разработчики вводят новые альянсы и предметы.