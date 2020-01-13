Dota Underlords потеряла 80% аудитории

За последние 30 дней максимальный одновременный онлайн Dota Underlords достиг 18 тысяч игроков, которые в среднем проводили в игре по 13 минут.

На релизе в июне проект собрал 202 254 игроков. Уход аудитории начался уже через месяц. В июне игра смогла собрать только 111,805 пользователей, а в августе онлайн не поднимался выше 74 тысяч игроков.

Теперь же в Dota Underlords в среднем играет 11 тысяч пользователей, что на 80% меньше, чем на старте.

Dota Underlords стала клоном кастомного режима Dota Auto Chess от Drodo Studio. После релиза на PC игра появилась и на Android с iOS. Возможно, что большая часть аудитории перешла на мобильные платформы.