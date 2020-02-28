Dota Underlords доступна для скачивания

Dota Underlords – это игра, основанная на Auto Chess, популярной игры Dota 2. Онлайн достиг 28 тысяч игроков. Пиковое значение показателей онлайна достигло 111 тысяч человек. Это было летом 2019 года. Но онлайн игры уменьшился до 9,3 тысяч пользователей.

Игра представляет собой версию шахмат. В одном матче одновременно могут принять участие восемь пользователей. Игроки отмечают, что в игре нет баланса, все зависит от рандома. Постоянные обновления привносят разнообразие в игру. Dota Underlords вышла из бета-теста 25 февраля и доступна для скачивания в магазине Steam.