Dragon Ball Z: Kakarot набирает популярность

Игра Dragon Ball Z поступила в продажу 17 января. Уже в первые дни продаж, она произвела огромное впечатление, как игроков, так и критиков. Она занимает высокие места в рейтингах по продажам. В Великобритании например, занимает первое место в рейтинге популярных игр.

Игра разработана японской студией CyberConnect2. Dragon Ball Z: Kakarot превысил продажи Dragon Ball Fighterz в 2018 году на 13%. Если продолжится в таком же темпе, Kakarot станет самой успешной игрой франшизы.

Dragon Ball Z: Kakarot - это ролевая игра с открытым миром, в которой больше внимания уделяется адаптации истории Dragon Ball Z. Игра доступна для пользователей Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One.