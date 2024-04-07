Дрон DJI Avata 2 показали на рендерах

Известный своей осведомленностью инсайдер Роландт Квандт опубликовал качественные изображения дрона DJI Avata 2 и FPV-очков Goggles 3. По предварительным данным, новинку оснастят обновленным дизайном с 3-лопастными пропеллерами, уменьшенным блоком камеры с датчиком оптического формата 1/1,3 дюйма и оптикой с углом обзора 155 градусов, поддержкой записи видео в разрешении 4K с 60 кадрами в секунду, временем полета 23 минуты и комплектной зарядкой мощностью 65 Вт.

FPV-очки Goggles 3 получат внешние антенны для усиления сигнала, вмонтированные в корпус камеры, OLED-экраны с углом обзора 44 градуса и оптической коррекцией, а также автономностью 120 минут.