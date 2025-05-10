Дрон DJI Mavic 4 Pro получит 100-Мп камеру

Компания DJI опубликовала тизер, раскрывающий некоторые подробности о грядущем дроне Mavic 4 Pro. Судя по видео, коптер оснастят тройной камерой Hasselblad, функцией вращения системы камер и пятилепестковой диафрагмой в одном из модулей.

Инсайдеры приписывают устройству наличие основного модуля Hasselblad на 100-Мп датчике CMOS формата 4/3 с разрешением видео до 6К при 60 кадрах в секунду и 4K/120 fps, а также 28-мм оптикой, 48-Мп телемодуля на сенсоре 1/1.3 дюйма и 50-Мп HDR-камеры на датчике формата 1/1.5 дюйма, всенаправленной системы обнаружения препятствий, направленного прямо сенсора LiDAR, максимальной высоты при взлете 6 км, максимальной скорости сопротивления ветру 12 м/с, максимальной горизонтальной скорости, времени полета 51 минута, максимальной дальности передачи видео 30 км (FCC), корпуса массой 1063 грамма, бесступенчатого электронного ND-фильтра ND4-ND64, батареи ёмкостью 6654 мАч, встроенного SSD вместимостью 2 ТБ в версии Cine, а также двух зарядок мощностью 100 Вт и 240 Вт. Ориентировочная цена дрона составляет 2200 евро. Официальная презентация состоится 13 мая.

Объектив Zeiss Otus ML 50mm F/1.4 оценен в 2500 долларов…
Компания Zeiss пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделями Otus ML 50mm F/1.4 и Otus ML 85mm …
Canon представила фотоаппарат PowerShot V1…
Сегодня компания Canon официально представила новую компактную камеру PowerShot V1, ориентированную на со…
Объектив Viltrox AF 25mm F/1.7 Air оценили в 175 долларов…
Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью AF 25mm F/1.7 Air, которая предназначена для ка…
Камеру Canon PowerShot V1 показали на живых фото…
Компактная фотокамера Canon PowerShot V1 была представлена несколько дней назад, а сегодня в рамках на вы…
Nikon представила камеру Z5 II…
Спустя пять лет после выхода полнокадровой камеры Nikon Z5, компания Nikon представила её преемника — мод…
Объектив Sony FE 16mm F/1.8 G оценен в 800 долларов …
Компания Sony представила компактный светосильный широкоугольный объектив для полнокадровых беззеркальных…
Представлен объектив Samyang AF 14-24mm F/2.8…
Компания Samyang в партнерстве с Schneider Kreuznach (производит объективы для среднеформатных камер Hass…
Представлен объектив Sigma 16-300mm F/3.5-6.7 DC OS Contempo…
Компания Sigma пополнила ассортимент зум-объективов моделью 16-300 mm F/3.5-6.7 DC OS Contemporary, предн…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor