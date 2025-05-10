Дрон DJI Mavic 4 Pro получит 100-Мп камеру

Компания DJI опубликовала тизер, раскрывающий некоторые подробности о грядущем дроне Mavic 4 Pro. Судя по видео, коптер оснастят тройной камерой Hasselblad, функцией вращения системы камер и пятилепестковой диафрагмой в одном из модулей.

Инсайдеры приписывают устройству наличие основного модуля Hasselblad на 100-Мп датчике CMOS формата 4/3 с разрешением видео до 6К при 60 кадрах в секунду и 4K/120 fps, а также 28-мм оптикой, 48-Мп телемодуля на сенсоре 1/1.3 дюйма и 50-Мп HDR-камеры на датчике формата 1/1.5 дюйма, всенаправленной системы обнаружения препятствий, направленного прямо сенсора LiDAR, максимальной высоты при взлете 6 км, максимальной скорости сопротивления ветру 12 м/с, максимальной горизонтальной скорости, времени полета 51 минута, максимальной дальности передачи видео 30 км (FCC), корпуса массой 1063 грамма, бесступенчатого электронного ND-фильтра ND4-ND64, батареи ёмкостью 6654 мАч, встроенного SSD вместимостью 2 ТБ в версии Cine, а также двух зарядок мощностью 100 Вт и 240 Вт. Ориентировочная цена дрона составляет 2200 евро. Официальная презентация состоится 13 мая.