Дрон DJI Mavic Mini 2 будет стоить 450 долларов

Сетевые источники раскрыли цену дрона DJI Mavic Mini, официальный дебют которого ожидается уже 30 октября. Итак, новинка будет стоить 450 долларов, что на 50 долларов дороже предшественника. Набор Fly More Combo обойдется в 600 долларов, а это уже на 100 долларов дороже той же комплектации в DJI Mavic Mini.

Предполагается, что дрон будет характеризоваться контрольными частотами 2,4 и 5,8 МГц, возможностью записывать видео в разрешении 4К при 30 кадрах в секунду, поддержкой GPS и ГЛОНАСС, датчиком изображения разрешением 12 Мп, массой 249 граммов, портом USB-C и батареей ёмкостью 2250 мАч.