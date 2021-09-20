Dying Light 2: Stay Human откладывается на февраль 2022 года

Еще весной этого года игровая студия Techland представила игровой трейлер Dying Light 2: Stay Human и уже тогда было известно о дате релиза игры. Игра должна была выйти в декабре 2021 года, но сроки поджимают и команде разработчиков понадобилось еще время для устранения недочетов и подготовки игры к финальному запуску, который теперь намечен на февраль 2022 года.

Вирус победил, а для цивилизации вновь наступили темные века. Город, одно из последних поселений людей, находится на грани разрушения. Вам предстоит использовать свои боевые навыки и ловкость, чтобы выжить и изменить мир. Ваш выбор имеет значение.

Перед официальным запуском разработчики выпустят раннюю версию игры для ПК и консолей.

Комментарии и отзывы Dying Light 2: Stay Human
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