Dying Light 2 Stay Human – первое бесплатное дополнение и конкурс с кастомизированным ПК в качестве главного приза

Компания Techland представляет первое дополнение из дорожной карты развития игры, вдохновленное различными фракциями. Оно уже доступно бесплатно на всех платформах.

Игроки уже могут разнообразить свой гардероб первой частью бесплатного набора обликов Authority. Она содержит предметы амуниции, в том числе нагрудник, штаны и кроссовки. Новые слоты будут открываться каждые два дня. Какую фракцию вы выберете для путешествий по Городу?

Верните закон и порядок в Город и обеспечьте соблюдение правил с помощью набора Authority. Этот костюм, вдохновленный фракцией Миротворцев, состоит из трех частей, доступных в качестве бесплатного дополнения. Соберите их все, а также получите уникальное и разрушительное оружие – Власть.

Часть первая (уже доступна):

⦁ Куртка — наденьте куртку и сразитесь за справедливость!

⦁ Штаны — в них у вас есть все необходимое для соблюдения закона.

⦁ Кроссовки — отстаивайте то, что правильно в этих уникальных ботинках.

Вторая часть (доступна с 16 февраля):

⦁ Перчатки — они, возможно, не восстановят закон и порядок в мгновение ока, но определенно облегчат задачу.

⦁ Шлем — уничтожьте нарушителей правил.

⦁ Наручи — помогите сохранить мир.

Третья часть (доступна с 18 февраля):

⦁ Оружие — самый весомый аргумент в пользу того, чтобы следовать правилам.

Этот костюм влияет не только на визуальный стиль. Каждый предмет снаряжения даст вам бонус 4% к сопротивлению урону во время стычек с людьми. Соберите полный комплект, чтобы получить дополнительный бонус 6%! Предметы можно найти в тайнике в игре.

Со следующей недели станет доступен еще один набор предметов, вдохновленных конкретной фракцией. Бродите по Городу как одинокий самурай. Набор Ronin состоит из трех частей и доступен для загрузки в качестве бесплатного дополнения. Соберите все предметы, чтобы получить полный костюм и уникальный меч.

Конкурс Dying Light 2 Stay Human – выиграйте крутые призы!

В честь премьеры игры компания Techland подготовила еще один конкурс для поклонников Dying Light 2 Stay Human. На этот раз главный приз – мощный кастомизированный ПК (RTX 3090 FE + i9-12900k), созданный настоящими мастерами компьютерных игр – командой Нейта Джентила, энтузиастов технологий, дизайна, модификаций и аппаратного обеспечения, которые публикуют материалы об компьютерных технологиях для развлечения, учебы и помощи в работе. Но это еще не все! Все участники смогут выиграть стулья SecretLab TITAN Evo 2022 в дизайне Dying Light 2 Stay Human, фирменные мониторы Benq и наушники HyperX. Если вы хотите узнать, как создавался кастомизированный ПК, посетите официальный акккаунт Dying Light 2 в твиттер и посмотрите видео, созданное Нейтом.

Подробности о правилах конкурса представлены в официальном Twitter-аккаунте Techland и на официальном сайте dl2.dyinglightgame.com.

Опубликуйте свой самый впечатляющий клип из Dying Light 2 Stay Human до 19 февраля 19:00 МСК, чтобы принять участие в конкурсе и выиграть крутые призы!

Процессор: Intel i9-12900k Графический процессор: RTX 3090 FE Материнская плата: ASUS ROG Z690-F Система охлаждения: серия Corsair Hydro X (комплектуется другими элементами Corsair) Источник питания: Corsair RM1000x 80 PLUS Gold

Как принять участие в конкурсе?

Чтобы получить шанс выиграть потрясающие призы, вам просто нужно записать 30-секундное видео о Dying Light 2 Stay Human, загрузить его в свои социальные сети в Facebook, Twitter или VK с хэштегами #DyingLight2 и #DL2CONTEST и все!

1 место: - Кастомизированный ПК в стилистике Dying Light 2 - Secretlab TITAN Evo 2022 – кресло для геймеров в стиле Dying Light 2 Stay Human - Монитор Benq Mobiuz в стилистике Dying Light 2 Stay Human

2 место: 2 победителя! - Secretlab TITAN Evo 2022 – кресло для геймеров в стиле Dying Light 2 Stay Human - Монитор Benq Mobiuz в стилистике Dying Light 2 Stay Human