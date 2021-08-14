Dying Light 2 получит поддержку 120 кадров в секунду на Xbox Series через VRR

Дата запуска Dying Light 2 уже подтверждена и с каждым днем все больше и больше подробностей об игре появляются от разработчиков.

Разработчики игры рассказали о технических деталях производительности на консолях PlayStation 4 и Xbox One, а также поделились о том, что ждет игроков в Dying Light 2 на консолях новейшего поколения PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Разработчики обеспечат максимальное качестве игрового процесса, а именно поддержку трассировки лучей (при разрешении 4K 60+ FPS) и 120 кадров в секунду на Xbox Series через VRR.

Dying Light 2 выйдет 7 декабря на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

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