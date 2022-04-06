Dying Light 2 получит режим «Новая игра +» к концу апреля

Ожидается, что Patch 3 для Dying Light 2 станет одним из самых крупных патчей, выпущенных для игры на данный момент. Разработчик добавит долгожданный режим «Новая игра +» и множество исправлений ошибок для одиночного и многопользовательского режимов. Techland заявляет, что к концу апреля он будет развернут на всех основных платформах.

По сути, «Новая игра +» позволяет вам перенести прогресс предыдущего прохождения в новую игру, позволяя вам испытать Dying Light 2 в совершенно новом свете. Однопользовательские игры, основанные на кампаниях, часто лишены возможности повторного прохождения, и режим «Новая игра +» помогает с этим. Dying Light 2 Patch 3 также будет включать в себя несколько неуказанных исправлений для одиночного и многопользовательского режимов. Последний патч был неисправным, но ситуация похоже немного улучшилась с последующими обновлениями. При этом однопользовательская кампания игры по-прежнему имеет несколько багов, которые не позволяют игрокам выполнять побочные квесты после определенного момента в игре.