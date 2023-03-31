E3 2023 официально отменили

Похоже, что отмена крупнейшей игровой выставки E3 2023 была лишь вопросом времени. После многих лет отмен и неудачных попыток из-за коронавируса, E3 должна была вернуться в этом году под эгидой ReedPop, производителя PAX, но новым организаторам не удалось привлечь самое важное для успешного мероприятия — издателей, готовых показать свои самые свежие игры. Немногие издатели поддержали новый E3, а некоторые компании, включая Microsoft, Sony, Nintendo, Ubisoft, Sega и Tencent, подтвердили, что не будут участвовать. Соответственно, сегодня утром информационное издание IGN подтвердило отмену E3 на этот год.

Сообщается, что организаторы E3 (Entertainment Software Association) отправили своим партнёрам письмо, где объявили об отмене мероприятия, несмотря на то, что это «любимое событие для геймеров». Они также пояснили, что шоу на этот год «просто не вызвало достаточного интереса для его проведения таким образом, чтобы продемонстрировать размер, силу и влияние нашей индустрии». При этом стоит отметить, что руководство компании ничего не сообщило о желании запустить выставку в будущем, так что, возможно, выставка официально умерла и больше возрождаться она уже не будет. И хотя сама по себе идея крупного шоу, где все издатели собираются на одном уровне и борются за внимание публики, была, конечно, захватывающей, но в наши дни большинство компаний предпочитает больше контролировать собственные мероприятия и привлекать внимание к своим проектам.
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